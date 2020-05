Test sierlogici a Marcaria. Oltre 150 le richieste giunte dai non residenti

MARCARIA Sempre più richieste per il test sierologico messo a disposizione dal Comune di Marcaria attraverso un’azienda privata. Se tra i residenti già un migliaio di persone ha chiesto di essere sottoposto all’esame, non manca chi tra i cittadini di altri paesi domanda di poter usufruire del servizio. Una richiesta che ha già registrato numeri importanti tanto che l’amministrazione comunale di Marcaria ha deciso di estendere il test anche ai non residenti, ma ad un costo maggiorato. Tariffe invariate, invece, per chi non risiede nel Comune ma vi lavora.

Continuano a pieno ritmo i test sierologici a Campitello, dove l’amministrazione guidata dal sindaco Carlo Alberto Malatesta , ha messo a disposizione la sala civica per effettuare gli esami: analisi rapide che con una sola goccia di sangue riescono ad individuare, in una decina di minuti, la presenza o meno di anticorpi al Coronavirus nell’organismo. Uno strumento che può, come noto, costituire una prima risposta sulla capacità delle singole persone di rispondere al Covid-19, soprattutto in questo periodo di ripartenza dopo il lockdown imposto dal Governo per far fronte alla diffusione del virus.

Una possibilità, quella di eseguire il test, che da subito ha incontrato il favore dei cittadini che in pochi giorni si sono prenotati in massa per poter essere sottoposti all’esame. Circa 800 erano, infatti, le persone che avevano richiesto le “analisi” prima dell’inizio della campagna partita lo scorso 6 maggio. Numeri che ora toccano il migliaio, come confermato con soddisfazione dal primo cittadino, conteggiando i soli residenti del Comune di Marcaria.

Dati destinati a salire considerando l’elevata richiesta di test da parte di persone che non vivono nel territorio ma che hanno chiesto di poter eseguire il test sierologico. Domande alla luce delle quali l’amministrazione comunale, sentita l’azienda che si occupa degli esami, ha deciso di estendere le analisi anche a coloro che risiedono fuori Comune.

Ora, dunque il test sierologico è a disposizione di chiunque lo richieda, anche se proveniente da un paese fuori confine: diversa, però, come illustrato dal primo cittadino Malatesta, la tariffa applicata. Se per i residenti, infatti, la spesa ammonta a 30 euro, maggiore sarà per chi risiede altrove: per la precisione si parla di 45 euro. Prezzo invariato, invece, per coloro che non vivono nel Comune di Marcaria ma che vi lavorano. Il laboratorio mobile dell’azienda sarà, pertanto a disposizione degli altri paesi ogni pomeriggio, mentre le mattine saranno riservate, come già accade, ai residenti.

Per prenotare il test nella sede di Campitello è possibile chiamare ai numeri 0376/953026-953044, dalle ore 8 alle 12 e dalle 15 alle 19 dal lunedì al venerdì.

Valentina Gambini