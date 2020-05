Vademecum per la sanificazione e l’igienizzazione degli impianti e degli ambienti

MANTOVA CNA Installazione impianti ha preparato un vademecum per le imprese per affrontare la delicata questione relativa alla pulizia, igienizzazione e sanificazione degli impianti e degli ambienti. Il vademecum, così come tutte le indicazioni di carattere operativo, normativo e legislativo fornite in varie forme sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria alle imprese, hanno l’esplicito scopo di tutelare le imprese ed evitare che a causa di utilizzi impropri, generici o sbagliati del termine “sanificazione” si trovino in futuro a dover affrontare eventuali contenziosi e contestazioni in ordine al loro operato. In sintesi per CNA è fondamentale distinguere gli ambiti delle attività di : Sanificazione Ambienti, Pulizia, Igienizzazione e”sanificazione” Inpianti. In entrambi gli ambiti possono intervenire solo imprese in possesso di particolari requisiti. COVID- 19: per le imprese associate al via il Servizio di assistenza che prevede un pacchetto per fornirti un’assistenza specifica che prevede:

Predisposizione Protocollo Anti- Contagio specifico aziendale

Elaborazione Istruzioni operative e informative per i dipendenti.

Formazione in e-learning sulle precauzioni da adottare in azienda

Il servizio consente una gestione completa della fase di apertura. Prevede la stesura di un documento contenente le misure attuate con riferimento alle indicazioni fornite dai Protocolli di sicurezza generale o settoriali firmati dalle parti sociali. Il documento, la cui necessità è ribadita anche dalla recente circolare del Ispettorato Nazionale del Lavoro, dovrà essere tenuto a disposizione degli Organi di Vigilanza.INFO , Ambiente e Sicurezza tel. 353/4057677 – cnaformazione@mn.cna.it