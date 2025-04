A Bosco Fontana fino a fine maggio la mostra “Presenze silenziose”

MANTOVA – Su proposta della sezione di Mantova del Cai, il centro nazionale Carabinieri Biodiversità di Bosco Fontana ha deciso di esporre all’interno dell’omonima Riserva la mostra itinerante “Presenze Silenziose”, con l’obiettivo di proporre ai cittadini una corretta informazione ed una riflessione non ideologizzata sul tema della coesistenza tra specie selvatiche e attività umane. Negli ultimi anni, infatti, si è tornati a parlare sempre più spesso e con crescente attenzione al fenomeno dell’espansione dei grandi carnivori, in particolare di orso e lupo, in territori dove la loro presenza non era più segnalata da diversi decenni (come nel caso della Riserva di Bosco Fontana, che ospita attualmente una coppia di lupi). L’esposizione è costituita da 19 pannelli illustrati con disegni realizzati principalmente da Massimo Vettorazzi ed arricchiti da foto e cartine di distribuzione, che raccontano la storia dei “grandi carnivori”, dalle cause della loro scomparsa ai motivi del successivo recente ritorno. Oltre alla biologia e all’etologia di queste specie, vengono trattati i temi del conflitto che essi riaccendono nel mondo rurale e zootecnico, delle importanti problematiche sociali che ingenerano e di come sia necessario ricercare un equilibrio ed una coesistenza seppur fragile e difficile. Non manca una parte che affronta il tema dei comportamenti corretti da tenere quando si è in natura e le condotte più opportune in caso di incontro diretto con un grande carnivoro/selvatico/fauna. La mostra, che gode del patrocinio del Parco del Mincio e del Comune di Marmirolo, sarà visitabile gratuitamente e senza prenotazione nei seguenti giorni ed orari: lunedì, mercoledì e giovedì 9-16:30 (chiusura h.17); sabato 14-18; domenica 10-18. Per informazioni è possibile contattare il Cncb Bosco Fontana (0376295933).