Abeo Mantova e Basket2000 San Giorgio insieme per il progetto AbeoDonazione

MANTOVA – Basket 2000 San Giorgio abbraccia Abeo Mantova ed in particolare il progetto AbeoDonazione, per sensibilizzare i giovani tra i 18 ed i 35 anni ad iscriversi al registro dei potenziali donatori di cellule staminali emopoietiche, tramite un semplice prelievo di sangue. Nei giorni scorsi le atlete Laura Cremona, Florentia Llorente, Chiara Fusari e Celia Fiorotto, sono state accolte dal presidente Abeo Vanni Corghi e dal primario del Centro trasfusionale dell’Asst di Mantova Massimo Franchini, per conoscere al meglio il progetto e le modalità per entrare a far parte dei potenziali donatori. Il trapianto di cellule staminali emopoietiche da sangue periferico o da sangue del cordone ombelicale è in moltissimi casi l’unica possibilità per una speranza di guarigione. La compatibilità genetica è estremamente rara: si verifica una volta su quattro (25%) tra fratelli e sorelle e 1 su 100.000 (0,001%) tra individui non consanguinei. Può diventare donatore di Cse chi ha i seguenti requisiti: un’età compresa tra i 18 ed i 35 anni, un peso superiore ai 50 chili, si trova in buona salute, oppure le donne di qualsiasi età che stanno portando avanti una gravidanza fisiologica e quindi senza patologie, che possono donare il sangue cordonale da cordone ombelicale, esprimendo la scelta entro le 36 settimane per poter effettuare il colloquio prima del parto. I contatti di Abeo: 0376.201856, abeo@abeo-mn.it.