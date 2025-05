Passo avanti a Mantova per Zls e piano portuale

MANTOVA – Approvata dalla Giunta di Regione Lombardia la delibera per l’aggiornamento del piano regolatore dei porti e delle zone portuali dell’area di Mantova.

“Con questo atto – afferma Alessandra Cappellari, consigliere regionale e segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia, in merito alla delibera di Giunta che aggiorna il piano regolatore portuale dell’area di Mantova – la Regione approva la proposta del Piano Regolatore Portuale del porto di Mantova che aggiorna le modifiche richieste dalla Direzione generale infrastrutture e opere per costruire una rete più competitiva e sostenibile per le merci”.

L’aggiornamento al piano regolatore coinvolge diverse zona della provincia virgiliana: “Il Piano Portuale – continua la Cappellari – interessa i territori dei Comuni di Mantova, Viadana e San Giorgio Bigarello in provincia di Mantova, e bene il continuo collegamento, confronto e dialogo tra la Giunta e gli uffici provinciali per supportare al meglio lo sviluppo della navigazione sul Po; attività sul quale il territorio mantovano sta puntando molto per lo sviluppo del commercio e dell’occupazione. Questo è un momento davvero importante per lo sviluppo dei porti, adeso tutto è pronto dalla Zls al piano portuale. Grazie al costante impegno della Lega in Lombardia facciamo grande Mantova e i suoi porti”.