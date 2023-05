Basket Serie C Silver, play off – Il San Pio X perde gara-5 a Pavia e abbandona la corsa scudetto

Pavia La corsa al titolo del San Pio X è giunta al capolinea. Al PalaRavizza di Pavia, infatti, il quintetto cittadino guidato da Marco Gabrielli è stato battuto, 80-58, dalla Sanmaurense nella quinta e decisiva sfida della serie. Sarà quindi la squadra pavese a disputare il triangolare finale per la conquista dello scudetto di Serie C Silver con Novate Milanese e Gilbertina Soresina. Mentre il San Pio X se la vedrà con Venegono Superiore e Abc Cantù nella poule che assegnerà le posizioni dal quarto al sesto posto.

«Mancavano Natali e Steccanella – racconta coach Gabrielli – e Colla non era al top. Siamo stati avanti nel primo quarto, ma loro avevano maggiori rotazioni e le hanno fatte valere. Con il risultato ormai compromesso, ho dato spazio ai giovani. L’obiettivo primario, ovvero la promozione in C Unica, lo abbiamo centrato».