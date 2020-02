Adottato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

MANTOVA Adottato dalla Provincia di Mantova l’aggiornamento del piano triennale anticorruzione e trasparenza 2020-2022. Il documento adesso è in consultazione da parte degli organi amministrativi, della struttura organizzativa e della comunità, per acquisire eventuali apporti integrativi.

La legge infatti impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) come adempimento obbligatorio di valore programmatico per l’individuazione degli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione.

Sia il Piano nazionale anticorruzione che il piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza sono rivolti, unicamente, all’apparato tecnico delle pubbliche amministrazioni.

L’elaborazione del piano non può prescindere dal diretto coinvolgimento del vertice amministrativo e a questo scopo il documento programmatorio viene adottato in via provvisoria, trasmesso ai componenti il Consiglio, e pubblicato sul sito istituzionale per 30 giorni consecutivi, in attesa di eventuali apporti integrativi.

Il piano diventerà esecutivo decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all’albo online (avvenuta il 31 gennaio 2020) qualora non intervengano richieste di modifica – integrazione.