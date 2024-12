Aggredisce la moglie e il bimbo di due anni. La Polizia lo allontana da casa

Non si ferma, soprattutto nel weekend, l’intesa attività di controllo del territorio della Polizia di Stato, finalizzata al contrasto e alla prevenzione di reati predatori e contro la persona.

Nella sola giornata di sabato i poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti ed hanno attivato 4 “codici rossi”, di cui uno culminato, la scorsa notte, con l’applicazione della misura dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare.

In particolare, una donna e, accidentalmente, anche il suo bambino di appena due anni, sono stati aggrediti mentre dormivano dal marito di lei, tornato a casa sotto effetto di sostanze alcoliche. La donna, colpita al volto con un power-bank e poi strattonata, veniva portata insieme al figlio al pronto soccorso dove veniva attivato il “codice rosa” grazie al quale riceva assistenza specializzata. Mentre una pattuglia della Squadra Volante si prendeva cura della donna, un’altra rintracciava l’aggressore che veniva portato in Questura e sottoposto alla misura pre-cautelare dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare; l’uomo veniva denunciato per il delitto di maltrattamenti in famiglia e lesioni.

Ancora, sono stati denunciati due soggetti per aver commesso due distinti furti aggravati in noti negozi della città. Uno di questi, dopo aver rubato capi di abbigliamento di un valore superiore ai 150 euro, si dava alla fuga e veniva inizialmente inseguito dai dipendenti dell’esercizio commerciale, i quali, avvisavano subito le forze dell’ordine che prontamente giungevano sul posto e riuscivano a bloccarlo dopo un inseguimento.

Nello stesso pomeriggio una ragazza, con destrezza, riusciva a rubare generi alimentari di vario tipo e dopo essersi data alla fuga veniva rintracciata dalla Squadra Volante che, dopo aver visionato le immagini di videosorveglianza del negozio, diramavano le ricerche sul territorio e poco dopo riuscivano a riconoscerla e rintracciarla.

Infine, nella nottata appena trascorsa veniva diramata dalla Centrale Operativa la nota per il furto di un motorino che da Cittadella si dirigeva verso Curtatone. La pattuglia riusciva a mettersi sulle tracce del mezzo che, dopo un breve inseguimento, veniva abbandonato dai malviventi che si davano alla fuga; il motorino veniva così recuperato e restituito al legittimo proprietario.

Si ricorda che sono in corso delle indagini e che tutti i soggetti menzionati non potranno essere considerati colpevoli finché non intervenga una sentenza definitiva di condanna.