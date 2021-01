Dal Comune di Canneto 5mila euro alla polisportiva per le attività e i campi

CANNETO – Il Comune guidato dal sindaco Nicolò Ficicchia ha assegnato un contributo di 5mila euro all’associazione Unione Sportiva Cannetese a sostegno dell’attività dell’associazione e per l’uso e la gestione dei campi sportivi comunali.

Oggetto della gestione sono il campo principale per il gioco del calcio, un campo per allenamento, l’area circostante e gli spogliatoi. L’uso della struttura è concesso per favorire l’uso pubblico delle strutture sportive specialmente giovanile della comunità cannetese e l’attività nel settore dei giovani è condizione di validità per la sussistenza della convenzione in atto.

L’associazione sportiva sarà responsabile della buona conservazione dell’impianto e ne curerà l’ordinaria manutenzione e quant’altro necessario per il buon funzionamento del complesso. Le spese e gli interventi di manutenzione straordinaria saranno di competenza del Comune e l’associazione sportiva di Canneto sull’Oglio potrà eventualmente farsene carico anticipando le spese dovute che saranno successivamente rimborsate dal comune mediante apposito contributo straordinario. Il Comune dal canto suo si riserva invece il diritto d’uso dell’impianto sportivo per manifestazioni di carattere sportivo, culturale, turistico e popolare, da tenersi compatibilmente con le esigenze dell’associazione sportiva dilettantistica.