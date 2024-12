Ristrutturazione ponte sul Canale Fissero-Tartaro a Roncoferraro

MANTOA Via libera al progetto definitivo-esecutivo per la ristrutturazione del ponte lungo la strada provinciale 33 sul Canale Fissero Tartaro a Roncoferraro: costo complessivo dell’intervento 686.000 euro.

Dopo attenti sopralluoghi alla struttura del ponte erano emerse delle non conformità tali per cui il ponte è stato inserito tra quelli che necessitano di manutenzione per garantirne la conservazione e l’adeguatezza.

I lavori che verranno eseguiti sono finalizzati quindi al ripristino funzionale del ponte e all’incremento della sicurezza veicolare.

La ristrutturazione sarà finanziata al 50 per cento con fondi regionali e per l’altra metà con fondi ministeriali.

Il progetto definitivo-esecutivo dei lavori è stato redatto dall’ ingegner Fabio dall’Aglio di Bologna.