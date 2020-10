Calcio 1ª Categoria – Bomber Giarruffo porta in vetta il Gonzaga a suon di gol

GONZAGA Tra le due litiganti, Marmirolo e Suzzara, una in gran spolvero, l’altra già in crisi, spunta il Gonzaga terzo incomodo, che zitto zitto si è issato in vetta alla classifica con due vittorie in altrettante partite e ben sette gol segnati. Il mattatore della vittoria di domenica sulla Verolese è certamente Marco Giarruffo, bomber protagonista nel precampionato di un burrascoso divorzio dalla Governolese (proprietaria del cartellino), che alle parole ha però fatto seguire i fatti, con quattro gol in due partite, tre appunto nell’ultimo turno. Per la gioia di mister Davide Marmiroli, che si gode la vena del suo centravanti e il sorprendente primato. Domenica a Gonzaga arriva la Virtus Manerbio, anch’essa a punteggio pieno e reduce dalla vittoria interna sul Suzzara. Giarruffo ha già preso nota. «Ho parlato con Micheloni – spiega – da poco rientrato al Suzzara dopo la breve parentesi a Governolo. Più o meno quello che è successo a me, ma quello che dovevo dire sui Pirati l’ho detto, ora penso solo al Gonzaga. Ebbene, Davide mi ha spiegato l’andamento della gara col Manerbio e mi ha dato qualche dritta preziosa. Nella passata stagione era in Seconda, ma sembra sia attrezzata per disputare un campionato di vertice. Insomma, dobbiamo prepararci ad un’altra battaglia».

Come dicevamo, Giarruffo ha iniziato alla grande la sua avventura a Gonzaga, mettendosi in luce già dalle prime amichevoli e segnando quattro (tre su rigore) delle sette reti realizzate dalla squadra nelle prime due giornate. «Sono contento – dice – soprattutto per il fatto che siano servite alla squadra per battere Curtatone e Verolese. Devo allora ringraziare i compagni. Ho trovato davvero un bel gruppo, la forza del Gonzaga è lo spogliatoio. Siamo una squadra giovane, molto unita e allenata benissimo da mister Marmiroli. Abbiamo gestito bene le prime due partite: siamo stati abili a chiuderci e veloci a ripartire, questa è stata la nostra tattica vincente».

«Il nostro primo obiettivo è la salvezza – continua Giarruffo – non dobbiamo quindi illuderci per queste due vittorie, ma andare avanti partita dopo partita. Adesso pensiamo a quella con la Virtus Manerbio, la classica squadra bresciana, tosta e organizzata, che se le concedi spazi, sa come sfruttarli. Dovremo essere molto attenti e concentrati se vogliamo continuare la striscia di vittorie».

Rammairone ko – Il fantasista del Gonzaga si dovrà operare al menisco, lo rivedremo in campo probabilmente nel nuovo anno.