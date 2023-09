Calcio Serie C: MANTOVA-PRO SESTO (aggiornamenti live)

MANTOVA Buonasera dallo stadio Martelli. Terza partita di campionato per il Mantova che, dopo il successo di Arzignano, punta a vincere la prima gara nello stadio di casa. Fedel è l’unico indisponibile per mister Possanzini. Anche la Pro Sesto di Parravicini è reduce da una vittoria, 3-1 col Fiorenzuola. Come sempre seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale. Restate connessi!

MANTOVA (4-3-3): Festa; Maggioni, Redolfi, Cavalli, Panizzi; Trimboli, Burrai, Muroni; Galuppini, Monachello, Fiori. A disp.: Sonzogni, Celesia, Bani, Mensah, Debenedetti, Wieser, Brignani, Radaelli, Suagher, Napoli, Argint, Castellani, Bragantini, Giacomelli. All.: Possanzini.

PRO SESTO (3-5-2): Del Frate; Maurizii, Giorgeschi, Toninelli; Sala, Marianucci, Gattoni, Bussaglia, Barranca; Arras, Petrungaro. A disp.: Formosa, Botti, Brignoli, Santarpia, Basili, Petrelli, D’Alessio, Mapelli, Ferro, Marchisano, Sereni, Iotti, Florio. All.: Parravicini.

ARBITRO: Mattia Nigro di Prato (assistenti: Bracaccini di Macerata e Spatrisano di Cesena)

RETI:

NOTE:

Primo tempo

Dallo stadio Danilo Martelli di Mantova, clima estivo e terreno in buone condizioni. Squadre che si scaldano sul campo.