Al circolo Arci Salardi scoperta una targa in ricordo di Sergio Gazzani

MANTOVA Una targa in ricordo di Sergio Gazzani è stata scoperta l’altro ieri al circolo Arci Salardi di via Vittorino da Feltre. Il circolo ha voluto dedicargli una testimonianza significativa nella sede dove ha dedicato molto del suo tempo di volontario e dove ha operato come presidente. Alla cerimonia sono intervenuti il sindaco Mattia Palazzi, la responsabile del circolo Maria Genesini, Martina Adami di Arci provinciale e la figlia Fausta. Erano presenti anche la moglie, l’ex sindaco Nicola Sodano, l’ex presidente della Provincia Maurizio Fontanili, il consigliere comunale Pierluigi Baschieri e numerosi soci. «Mi ha insegnato l’aspetto sociale della politica – ha sottolineato Palazzi – l’importanza e la fatica di tenere insieme le persone. Considerando il suo carattere rigoroso e tenace era facile avere discussioni animate, ma era altrettanto facile fare la pace davanti al taglio di un salame». Gazzani è venuto a mancare nel luglio del 2019. Dopo l’aperitivo offerto da circolo c’è stato un momento musicale con gli allievi della Banda Città di Mantova.