Al mercato contadino di Borgochiesanuova arriva una nuova azienda che alleva pesce con la tecnica dell’acquaponica

MANTOVA Una nuova azienda agricola inizia ufficialmente sabato 3 ottobre 2020 al mercato contadino di Borgochiesanuova, si tratta dell’azienda agricola acquaponica Biotica di Villimpenta.

Cos’à di particolare questa azienda e che cos’è l’acquaponica?

Alleva pesce e coltiva ortofrutta con la tecnica dell’acquaponica.

In pratica, i sistemi di acquaponica sono detti a “ciclo chiuso”. L’acqua utilizzata per l’allevamento dei pesci viene impiegata per la coltivazione delle piante, creando così un interscambio continuo tra la parte animale e la parte vegetale.

In sostanza, l’acqua dei pesci contenente sostanza organica (deiezioni animali), viene pompata nei letti di crescita. La sostanza organica, interagendo con i batteri presenti nei letti di crescita, producono sostanze nutrienti per le piante, che a loro volta filtrano l’acqua restituendola purificata ai pesci e permettendo così l’inizio di un nuovo ciclo.

Con questa tecnica possono essere allevati pesci d’acqua dolce, ma anche moltissimi ortaggi coltivabili in idroponica come verdure a foglia, pomodori, zucchine, da alternarsi nel corso dell’anno seguendo la stagionalità.

L’azienda nasce con un duplice scopo: quello di essere ad impatto ambientale ZERO e quello di creare un sistema di allevamento in equilibrio con l’ambiente.

Non vengono utilizzati ormoni e antibiotici per i pesci, ma neanche pesticidi e fertilizzanti per quello che riguarda le verdure.

Viene utilizzato il 90% in meno di acqua per irrigare le verdure, in quanto l’acqua è parte del ricircolo del sistema.

Al mercato contadino di Borgochiesanuova si potranno trovare diverse qualità di pesce, tra queste: pesce gatto, persico reale, persico spigola, persico trota, tinca, pesce gatto americano, lucio e tranci di storione. Il pesce, oltre che acquistato sul momento, potrà anche essere prenotato da una settimana all’altra.

“L’impianto sperimentale è nato circa 7 anni fa tra il 2013 e il 2014 a Villimpenta, in collaborazione con il mangimificio” – ci racconta Simone Venturini, titolare dell’azienda agricola Biotica, presente da sabato 3 ottobre 2020 al mercato contadino di Borgochiesanuova. “Poi – prosegue Venturini – nel 2018 abbiamo realizzato l’impianto pilota a Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, impianto ora in chiusura perchè sostituito completamente dall’impianto produttivo di Villimpenta”.

E proprio a Villimpenta è presente anche un impianto per la didattica, per scoprire ed imparare le tecniche e le caratteristiche di questo sistema.