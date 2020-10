Noemi Dallolio nuova direttrice patronato Inca Cgil Mantova

MANTOVA Cambio ai vertici del Patronato Inca di Mantova. Il Comitato Direttivo della Camera del Lavoro di Mantova, nella giornata di mercoledì 30 settembre, ha eletto nel ruolo di Direttrice del Patronato Noemi Dallolio, in sostituzione di Alessio Aliatis che è stato chiamato a ricoprire un altro incarico presso la categoria territoriale Flai Cgil.

Il nome di Noemi Dallolio, classe 1979 con una laurea in Scienze della Comunicazione, è stato proposto dalla Segreteria Confederale – come stabilito dallo Statuto Inca – ed è frutto del coinvolgimento e della condivisione del Coordinatore Inca regionale, nonché di tutto lo staff regionale della struttura. La proposta è stata positivamente condivisa anche dagli operatori del Patronato Inca di Mantova.

“Sono molto felice e onorata per questo incarico – ha detto Dallolio – per il quale sento grande responsabilità. Lavoro in Inca dal febbraio 2010 e in questi anni ho ricoperto il ruolo di operatrice all’ufficio comprensoriale e successivamente sono stata responsabile dell’ufficio di zona di Asola, dove sto continuando a formare una compagna assunta nel 2019. In questi ultimo periodo, in particolare, ho ricoperto il ruolo di operatrice di sportello e tutor”.

Il Patronato Inca di Mantova registra oltre 100mila accessi all’anno e gestisce circa 25mila pratiche, sempre all’anno.

In particolare, Inca offre consulenze e servizi per quanto riguarda il sostegno al reddito, Naspi, maternità, assegni famigliari, bonus Covid, previdenza, danni alla salute per infortuni sul lavoro e per invalidità.

COSA FA INCA NEL DETTAGLIO. Inca mette a disposizione esperti qualificati per consigliare e aiutare l’utente.

I Servizi personalizzati che Inca offre gratuitamente sono: consulenza globale sulle scelte che più convengono all’utente; conoscenza dei requisiti necessari per ottenere qualsiasi prestazione previdenziale, pensionistica, assistenziale, mutualistica e infortunistica; calcoli preventivi delle pensioni.

Inca cura la compilazione della modulistica, l’inoltro agli enti delle domande, l’intervento presso gli enti pe seguire le pratiche sino alla loro definizione, il controllo della prestazione liquidata.

Vengono seguite le pratiche di: pensione di inabilità, invalidità, causa di servizio, vecchiaia, anzianità, reversibilità, pensione e assegno sociale, invalidità civile, assegno di accompagnamento, ricostituzioni, ricostruzione posizione assicurativa, accredito dei contributi figurativi (malattia, maternità, infortunio, militare), riscatto e ricongiunzione, versamenti volontari, indennità di malattia, infortunio e maternità, indennità di disoccupazione e mobilità, assegno al nucleo familiare, rendita per infortuni o malattia professionale, tickets, detrazioni fiscali, moduli reddituali.