Al Poma gli auguri del Vescovo

MANTOVA Auguri di Natale speciali oggi all’ospedale di Mantova, con la visita del vescovo Marco Busca. Il vescovo ha portato i suoi saluti al personale della Pediatria, dell’Oncologia e delle Cure Palliative, ringraziando gli operatori per il loro lavoro.

Ha inoltre celebrato la messa nella chiesa del Sacro Cuore, incontrando la Direzione Strategica e i professionisti di Asst. Un messaggio di conforto e incoraggiamento in un momento storico ancora difficile.

Durante la messa sono intervenuti alcuni operatori che hanno raccontato la loro esperienza di cura. Da queste testimonianze è emersa l’importanza dell’ascolto, del dialogo e della compassione nel rapporto col paziente.

“Nella malattia – ha detto monsignor Busca durante l’omelia – si sperimenta lo smarrimento del cuore. Dobbiamo anche assecondare questo smarrimento e accettare di non trovare subito una soluzione per dare un senso alla situazione. Occorre affidare la propria vita alla speranza”.

Il vescovo ha rassicurato i professionisti: “I vostri gesti di cura hanno sempre un effetto di consolazione, di vicinanza sui malati”.