Alla Favorita il cinema sotto le stelle con la nuova Arena estiva

MANTOVA L’estate virgiliana sarà baciata dalle arti. Regina sarà la settima, che troverà la sua massima espressione nella nuova Arena estiva, fortemente voluta da Igd, proprietaria della galleria del centro commerciale La Favorita dal 2018, e dalla proprietà della multisala Cinecity di Mantova, e che vedrà la luce mercoledì primo luglio 2020 nell’area esterna al centro commerciale, a fianco della citata multisala.

Un progetto la cui genesi risale ai primi giorni di maggio, nato per sostenere l’industria cinematografica, uno dei settori più colpiti dall’effetto Covid-19, grazie ad un centro commerciale che ribadisce il ruolo di leadership commerciale territoriale.

Da una visione alla sua realizzazione il passo è stato rapido e ora possiamo annunciare con soddisfazione che dal primo luglio si alzerà il sipario su “Arena La Favorita”, con una rassegna cinematografica che vedrà per due mesi, ogni giorno, la proiezione delle pellicole più significative della stagione interrotta il 23 febbraio scorso ed i migliori film passati in questi mesi sulle varie piattaforme e che solo ora si potranno vedere sul grande schermo.

Film come I MISERABILI – EMMA – L’UOMO INVISIBILE – UN FIGLIO DI NOME ERASMUS – DOPO IL MATRIMONIO – THE GRUDGE – L’HOTEL DEGLI AMORI SMARRITI sono nuove e importanti prime visioni.

Segnaliamo però due film in particolare: uno è TROLLS WORLD TOUR, cartone animato dedicato ai bambini ed alle famiglie, che finalmente potranno tornare al cinema insieme, stando seduti vicini, e che verrà proiettato per la prima volta sul grande schermo;

l’altro è IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE, che verrà mostrato in anteprima assoluta prima dell’uscita cinematografica nazionale, prevista a settembre, uno straordinario film francese con Fabrice Luchini e Patrick Bruel, che divertirà e commuoverà il pubblico.

Per accedere alla Arena il pubblico si presenterà alla biglietteria di Cinecity e entrerà in multisala, dove troverà anche bar-toilette-totem con biglietteria elettronica, e da lì (girando intorno al locale cassa-biglietteria) uscirà nel cortile destinato alla Arena La Favorita.

Ovviamente saranno rispettati tutti i protocolli sanitari previsti dalle normative anti-Covid e saranno agevolate le prenotazioni telefoniche e online anche per favorire la possibilità concessa di creare gruppi familiari e congiunti, che potranno sedersi gli uni accanto agli altri.

L’impianto di proiezione e audio sarà digitale e di alto standard, con uno schermo di proiezione nuovissimo.

Con questa sinergia si arricchisce l’offerta di intrattenimento soprattutto in un momento di così grande difficoltà derivante dalla pandemia da Covid-19. Un ulteriore passo per aumentare il polo di attrazione di spettacolo congenito a tutta questa area.

“Abbiamo acquistato la galleria ed il retail park del centro commerciale La Favorita nel 2018 – afferma Roberto Zoia, Direttore Patrimonio, Sviluppo e Gestione Rete del Gruppo IGD – ed è nostra intenzione proseguire nell’esecuzione del progetto di restyling architettonico e commerciale delle aree interne ed esterne, con grande attenzione alla sostenibilità ed al “green”, oltre a quelle che saranno le nuove abitudini al consumo a seguito della pandemia”.