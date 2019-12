Alla Fondazione Mazzali il tradizionale appuntamento con gli auguri

MANTOVA – Come da tradizione, il consiglio di amministrazione della fondazione Mons Mazzali ha convocato i dipendenti per lo scambio degli auguri. La presidente Gazzoni ha ringraziato i numerosi presenti per il lavoro svolto quotidianamente con professionalità e dedizione.

Le ha fatto eco il vice sindaco Buvoli che ha ricordato gli ottimi rapporti di collaborazione tra fondazione e Comune di Mantova. Nell’occasione è stata proclamata l’idea vincitrice del premio di mille euro nell’ambito del concorso “Liberalidea” riservato ai dipendenti, che ha visto premiata l’équipe della residenza Cordioli di Marmirolo. Quest’anno l’omaggio natalizio del Cda ai dipendenti era costituito da prodotti del commercio equo-solidale, presentati dalla presidente della cooperativa Mappamondo Annalisa Ferrari.