Calcio 2ª Categoria – S.Egidio S.Pio X ad un passo dalla vetta. Scaravelli: “Sognare non costa nulla”

Mantova Dalla salvezza conquistata in extremis al secondo posto a metà campionato, ad un solo punto dalla vetta. In pochi mesi il S.Egidio S.Pio X ha cambiato completamente prospettiva. La squadra guidata da Cristiano Scaravelli, allenatore al debutto in categoria, come dicevamo ha chiuso il girone d’andata in seconda piazza dietro al Sermide, cui ha ceduto lo scettro proprio all’ultima giornata perdendo in casa con l’Union Team. Alla ripresa del campionato, domenica 12 gennaio, i Santi ospiteranno il Quistello per vendicare la sconfitta (1-3) dell’esordio.

«Non ci aspettavamo di chiudere l’andata al secondo posto – ammette Scaravelli – l’obiettivo della società era la salvezza, raggiunta con grande difficoltà nella passata stagione. Siamo andati oltre le più rosee previsioni: c’è stato un piccolo calo di tensione nel finale, ma siamo contenti. C’è grande equilibrio quest’anno, almeno otto squadre puntano in alto. Sognare non costa nulla, vedremo quindi di confermarci nel ritorno».

«Affronteremo subito il Quistello – prosegue il mister – una delle compagini migliori del girone. Da gennaio inizia un nuovo campionato e dovremo dare sempre il massimo, soprattutto quando si affrontano le squadre in lotta per salvarsi, sono queste le partite dove bisogna avere carattere e maturità. In tal senso spero di recuperare Zampedri, la cui esperienza è di grande supporto alla squadra». Sabato amichevole al Migliaretto contro il Pegognaga.