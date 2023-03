Altri cinque anni per finire le Pescherie

MANTOVA Tutto doveva essere ultimato tre anni fa, ma numerosi inconvenienti (fra cui la pandemia) hanno sconvolto il cronoprogramma. Per queste ragioni la giunta di Mattia Palazzi ha prorogato i termini per l’ultimazione lavori delle Logge di levante di Giulio Romano: una dilazione temporale di cinque anni necessaria per completare i lavori di valorizzazione previsti dal bando.

Nel 2016 la “Fondazione Le Pescherie di Giulio Romano” presso l’associazione “Amici di Palazzo Te e dei Musei mantovani”, si aggiudicava la concessione con l’obiettivo di valorizzare l’immobile di proprietà comunale in via Pescheria 20, con lo scopo di farne un polo artistico a uso pubblico. Successivamente sono intervenute variazioni al progetto originario, e inoltre si sono registrati ritardi per le difficoltà di approvvigionamento dei materiali di costruzione. Il cantiere è stato totalmente interrotto a causa del covid per oltre un anno, e pertanto la stessa Fondazione creata appositamente per le Pescherie di levante (lato affacciato verso via Massari) ha chiesto di potere prorogare l’ultimazione dei lavori.

La giunta, preso atto delle argomentazioni avanzate dal soggetto attuatore, ha evidenziato che è interesse pubblico che i lavori programmati vengano completati per valorizzare questo patrimonio pubblico e che l’esercizio venga svolto in modo continuativo.