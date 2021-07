Anche il consiglio provinciale di Mantova sostiene il raccordo Porta Nuova-Catullo

MANTOVA Il Consiglio Provinciale supporta l’iniziativa congiunta delle amministrazioni comunali di Sommacampagna, Verona e Villafranca per sollecitare l’attuazione del progetto di collegamento ferroviario tra la stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova e l’aeroporto “Valerio Catullo”.

Nella seduta di oggi è stato adottato all’unanimità l’atto di indirizzo che in sintesi ritiene fondamentale per migliorare e incrementare il trasporto sia su ferro che per via aerea, sia di merci che di persone, sostenere lo sviluppo dell’aeroporto “Catullo” per garantire la migliore e possibile intermodalità e accessibilità da parte dei vari sistemi di trasporto, cogliendo l’opportunità offerta dalla collocazione dell’Aeroporto stesso nelle vicinanze della linea ferroviaria Verona – Mantova – Modena.

La stazione di Verona è attualmente al centro di una serie di interventi infrastrutturali per il miglioramento di alcune delle proprie linee ferroviarie, tra le quali la Milano – Venezia, ed in tale contesto di infrastrutture acquisisce ulteriore importanza il miglioramento dei collegamenti ferroviari anche per altre linee gravitanti sulla città, ed in particolare sulla linea Mantova – Dossobuono – Verona, tramite il collegamento, con un raccordo ferroviario rapido ed efficiente tra l’Aeroporto Catullo ed il centro della città di Verona, per garantire il diretto collegamento con lo scalo aeroportuale.