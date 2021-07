In arrivo anche le manutenzioni delle ciclovie

MANTOVA Approvazione in linea tecnica con decreto del Presidente della Provincia del progetto definitivo per gli interventi di manutenzione straordinaria sulla rete cicloviaria provinciale per il 2021 del costo complessivo di 174.070 euro.

La rete cicloviaria di competenza dell’ente di Palazzo di Bagno ha un’estensione di circa 65 chilometri ed è composta dalla ciclabile Mantova-Peschiera e dalle sue diramazioni secondarie, dalle ciclovie Destra Mincio e Sinistra Po, che corrispondono ai tracciati degli itinerari a valenza europea EuroVelo 7 ed 8 nonché alle Ciclovie di interesse nazionale Ven.To (percorso Venezia-Torino) e Sole (percorso Verona-Firenze), unitamente alla pista ciclabile Pradello-Villimpenta.

Il progetto riguarda la riqualificazione di vari tratti della rete cicloviaria con lavori necessari per garantire all’utenza cicloturistica un adeguato standard di sicurezza, fruibilità, percorribilità ed igiene.

L’intervento, inserito nell’annualità 2021 del programma triennale dei lavori pubblici 2021 – 2023, sarà interamente finanziato con contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

L’eventuale ribasso d’asta, a seguito dell’appalto, anche se superiore al 5%, verrà interamente utilizzato per interventi complementari, oltre a quelli principali previsti nel progetto, in base ad un elenco di priorità che saranno definite nella successiva fase del progetto esecutivo

Tra le lavorazioni previste: la riqualificazione del sedime della pista ciclabile deformata a causa della presenza di radici affioranti di alberature abbattute, il posizionamento di barriere protettive in acciaio, la sostituzione di staccionate in legno dove ammalorate con nuove staccionate in acciaio verniciato effetto corten e il consolidamento di scarpate,