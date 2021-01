Canneto sull’Oglio, familiari e amici hanno dato l’ultimo saluto all’artista-fotografo Andrea Lorenzini ‘Cicci’

CANNETO SULL’OGLIO I familiari e gli amici hanno dato l’ultimo saluto all’artista-fotografo Andrea Lorenzini, conosciuto da tutti i cannetesi con il soprannome di “Cicci”, scomparso all’età di 76anni. “Lorenzini – ha detto l’assessore alla cultura Gianluca Bottarelli – ha avuto il merito di essere stato l’artefice della memoria fotografica cannetese. Dalla fine degli anni ’60 ha fissato con sensibilità ed arguzia, personaggi e scorci realizzando un vero archivio fotografico, patrimonio della nostra storia locale. I suoi legami con la propria terra sono sempre stati forti, ancestrali, quasi morbosi, possiamo affermare, privilegiati e in netto contrasto con le mode globalizzanti del nostro tempo. Lo ricordiamo anche come prezioso collaboratore e donatore di numerosi oggetti e fotografie presso il nostro Museo Civico, materiale che intendiamo in futuro valorizzare adeguatamente”. Dopo la preghiera di benedizione del parroco don Guglielmo Gabella, il feretro è stato tumulato nel cimitero comunale.

Paolo Zordan