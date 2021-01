Anno Giudiziario: in aumento i reati di natura ambientale

BRESCIA In calo i reati contro il patrimonio, come furti, rapine e ricettazioni, ma di contro aumento di quelli di natura ambientale. Questo il dato più significativo emerso ieri all’apertura dell’anno giudiziario del distretto di corte d’appello di Brescia, per quanto concerne l’attività della procura di Mantova. «È stato un anno difficile e pesante – ha dichiarato in apertura della breve cerimonia, in collegamento con gli altri tribunali del distretto, il presidente della Corte d’Appello di Brescia Claudio Castelli – che in questo territorio ha avuto l’epicentro e ha mietuto vittime, tra cui ci sono ben 14 avvocati e tanti nostri conoscenti, tanto che l’elemento simbolico che accompagnerà sempre la memoria di quanto accaduto è quella fila di 70 mezzi militari che portavano le salme dei morti di covid a Bergamo nei forni crematori di altre città». Per quanto concerne la relazione del procuratore capo di via Poma, come già avuto riportato su queste pagine qualche tempo fa, si è avuto un significativo balzo dei reati di inquinamento idrico, passati dagli undici del 2019 ai sedici del 2020 mentre quelli connotati all’inquinamento atmosferico si sono quasi raddoppiati, da sette a tredici. In tale contesto diverse le inchieste penali giunte a conclusione come quella relativa al Sin – sito d’interesse nazionale – e ai laghi di Mantova con 23 indagati della società Versalis e 13 della Ies, senza dimenticare il procedimento penale avviato nei confronti della cartiera ex Burgo. Sul versante delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico e sociale mantovano, nello specifico di stampo ’ndranghetista, il livello di attenzione e allarme resta sempre alto (vedasi processi Pesci e Aemilia), come riferito anche dal procuratore generale Guido Rispoli. In un anno come quello appena trascorso, segnato da lockdown e limitazioni negli spostamenti crescono anche i reati da cosiddetto “codice rosso” come stalking (passati da 122 a 125) e maltrattamenti in famiglia.