Per due pregiudicati si riaprono le porte del carcere: arrestati dai carabinieri

MANTOVA Doppio intervento da parte dei carabinieri della stazione di Borgo Virgilio che ieri, in distinte operazioni, hanno rintracciato e tratto in arresto due pregiudicati entrambi risultati residenti nel comune dell’hinterland cittadino. In manette è così finito dapprima un 32enne originario della provincia di Lecco, destinatario di un provvedimento della Procura Generale della Corte d’Appello di Genova derivante da due distinte condanne per i reati di ricettazione e spaccio di stupefacenti, commessi tra il 2011 e il 2013 a Lecco e La Spezia. Stessa sorte anche per un 39enne nord africano, già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare per reati inerenti gli stupefacenti; in tale circostanza l’uomo, a seguito di reiterate violazioni delle prescrizioni imposte – nella fattispecie evasione dal proprio domicilio – su segnalazione dei carabinieri, è stato colpito da un provvedimento del Tribunale di Milano che ne ha aggravato la misura cautelare. Entrambi sono stati quindi accompagnati nella casa circondariale di via Poma a disposizione dell’autorità giudiziaria.