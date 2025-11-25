Anziana cade la letto in piena notte, salvata dai soccorritori

MANTGOVA Questa notte alle ore 04,15 in Mantova, via Fratelli Rosselli, una pattuglia della Sezione Radiomobile di Mantova veniva allertata in quanto si sentivano delle richieste di aiuto provenire da un’abitazione. Nonostante i Carabinieri suonassero il campanello di casa, la donna che risiede non apriva. Interpellata la figlia della donna, poiché non giungeva in tempi rapidi sul posto e l’anziana madre 86nne continuava a chiedere aiuto, venivano chiamati i Vigili del Fuoco che accedevano nell’appartamento, trovando riversa sul pavimento la donna che, a seguito di una caduta accidentale dal letto, non riusciva più a rialzarsi. Soccorsa da personale del 118, l’anziana veniva trasportata in codice verde presso l’ospedale civile di Mantova.