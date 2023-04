Anziano colto da malore in viale Montello muore poco dopo l’arrivo in ospedale

MANTOVA Si è accasciato al suolo colto da un malore mentre stava andando verso casa. Nonostante la tempestività dell’intervento dei soccorritori del 118, non c’è stato niente da fare per un 81enne di Mantova; è morto poco dopo il ricovero nel reparto di pronto soccorso del Poma. È successo oggi, martedì 11 aprile, intorno alle 12.,45 in viale Montello. Vittima di un infarto un anziano originario di Commessaggio e residente in città. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno visto l’uomo a terra. Sul posto è intervenuto il personale di un’ambulanza della Croce Verde e dell’auto medica del 118.