Apam Academy: investire sulle persone per il futuro della mobilità

MANTOVA – Apam ha inaugurato la nuova Apam Academy, un programma formativo innovativo nato per rispondere in modo concreto sia alla crescente esigenza di nuovi autisti qualificati sia alla volontà dell’azienda di contribuire allo sviluppo del territorio. Questa nuova edizione, organizzata e gestita in collaborazione con l’agenzia per il lavoro Randstad, coinvolge 14 candidati, tutti provenienti dal territorio mantovano, selezionati per intraprendere un percorso strutturato di formazione professionale che comprende moduli teorici, addestramento pratico e affiancamento operativo e che garantirà agli allievi una formazione gratuita per ottenere la patente D e la carta di qualificazione del conducente. Con l’inizio delle giornate formative, hanno ricevuto il saluto del l’ing. Garatti, amministratore delegato di Apam, che ha sottolineato come “La nascita della nostra Academy rappresenta un investimento strategico sul futuro. In Apam crediamo che la qualità del servizio sia strettamente legata alle persone che lo rendono possibile. Con questo progetto vogliamo creare un luogo in cui competenze, innovazione e passione possono crescere insieme. L’Academy non è solo un percorso formativo: è un impegno verso il territorio e verso tutti coloro che desiderano costruire un futuro della mobilità pubblica.” La realizzazione di questa Academy rappresenta per Randstad e Apam una forma moderna e innovativa di politica attiva, una risposta concreta alle esigenze delle persone e dell’azienda, un percorso virtuoso dove persone inoccupate o disoccupate possono trovare uno sbocco lavorativo importante e stabile. “Apam è sempre alla ricerca di autisti! – ha aggiunto l’AD – Un problema, quello della carenza di personale alla guida, che è tanto noto quanto grave. Con Apam Academy abbiamo avviato un progetto di reclutamento che combina lavoro e studio e può aiutare sia giovani aspiranti che persone con esperienza ad intraprendere la carriera di conducente di mezzi pubblici”.