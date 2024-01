Cappellari (Lega): “Da Regione 36 milioni di euro per salute mentale e benessere psicologico”

MILANO È stato approvato ieri dall’Aula del Consiglio regionale il Progetto di Legge sullo psicologo delle cure primarie. In merito è intervenuto il Consigliere regionale della Lega, membro dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, Alessandra Cappellari.

“Questa iniziativa stanzia 36 milioni di euro in tre anni per realizzare un servizio di psicologia delle cure primarie intervenendo con grande attenzione sul problema della salute mentale. Dopo il covid, infatti, i casi relativi a problematiche legate alla salute mentale sono emersi in maniera molto forte. Regione Lombardia si dimostra per l’ennesima volta precursore rispetto alle altre regioni d’Italia essendo la prima a deliberare questo provvedimento mettendovi risorse proprie per finanziarlo”.

“Un grande risultato il cui ringraziamento va ai tanti psicologi che hanno collaborato con la Regione, già a partire dal 2022, compreso l’Ordine degli psicologi della Lombardia: un confronto fondamentale con gli addetti ai lavori su questo provvedimento così delicato. Posso quindi dire che molti degli elementi che sono stati in seguito inseriti nella Legge, sotto forma di modifiche ed emendamenti, sono nati dal basso, dai suggerimenti degli operatori, grazie a un lavoro basato sull’ascolto e sulla discussione” conclude Cappellari.