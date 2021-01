Apam, riprogrammate le corse bis a partire da lunedì 18 gennaio

MANTOVA APAM informa che con la conferma da parte del Ministero della Salute della collocazione della Regione Lombardia nell’area rossa, la pianificazione del servizio di trasporto pubblico resterà invariata come attualmente in vigore, con la pianificazione dell’orario invernale e la sospensione di alcune corse bis.

Per ulteriori informazioni si invitano gli utenti a consultare gli orari nella sezione dedicata del sito www.apam.it oppure a contattare il servizio di Customer Care aziendale – attivo tutti i giorni, domeniche e festività comprese, dalle ore 7.30 alle 19.00 – chiamando il numero 0376 230339, scrivendo via WhatsApp al numero 346 0714690, scrivendo a customer.care@apam.it o attraverso le pagine ufficiali di APAM su Facebook e Twitter.