Forattini “Zona Rossa: Parole di Fontana fuori luogo”

MANTOVA “La reazione di Fontana alla notizia – peraltro non una sorpresa – della zona rossa in Lombardia è insensata e fuori luogo. Parlare di <<punizione per i lombardi>>, come ha fatto il presidente della Regione, non ha alcun senso: una regione non viene collocata in zona rossa per il puro gusto di penalizzarla”, è questo il commento della consigliera regionale del PD Antonella Forattini.

“Fontana pensi a mettere in campo tutte le azioni che servono alla sanità lombarda e la smetta di fare polemiche inutili che, tra l’altro, rischiano di diventare benzina sul fuoco in un momento in cui la tensione è già alta. Se anche il neo-assessore Moratti ha detto che il sistema sanitario regionale va rivisto profondamente significa che qualche problema in casa lo abbiamo, tanto per usare un eufemismo. Altro che riconteggio dell’Rt”.

“L’altro tema fondamentale – conclude Forattini – è quello dei ristori: deve arrivare uno stanziamento di risorse adeguato a sostenere tutte le categorie penalizzate”