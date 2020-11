Apam, sospesa la navetta

MANTOVA A seguito delle novità introdotte dal Dpcm dello scorso 3 novembre e dalla seguente ordinanza del Ministero della Salute che ha collocato Regione Lombardia nella cosiddetta “Zona Rossa”, e su indicazione dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Cremona e Mantova, Apam e Comune di Mantova informano che a partire da sabato è temporaneamente sospeso il servizio di navette gratuite da Campo Canoa e dal Parcheggio Te per il centro città. Ulteriori notizie saranno prontamente comunicate sui canali di Apam e del Comune di Mantova. Su tutte le altre linee gestite da Apam i mezzi viaggiano con capienza al 50%. Si ricorda per tutti gli utenti l’obbligo di indossare sempre e correttamente la mascherina su naso e bocca, di igienizzarsi frequentemente le mani e rispettare la distanza di un metro dagli altri utenti. Non è consentita la vendita di biglietti a bordo bus, pertanto è necessario salire a bordo sempre già muniti di titolo di viaggio acquistabili anche digitalmente tramite le app Apam Mobile, Nugo e Dropticket.