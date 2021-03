Vola fuori strada con la moto, ma poi rifiuta i soccorsi e se ne va

MONZAMBANO – Ultima giornata, ieri, prima dell’ingresso in zona rossa e qualcuno si è concesso un giro in moto approfittando della bella giornata domenicale: a Monzambano però un motociclista si è reso protagonista di un bizzarro incidente che non ha avuto conseguenze se non un grande spavento per gli automobilisti di passaggio. Non per lo stesso protagonista dell’incidente che si è alzato, ha controllato che la moto non avesse particolari problemi, ha rifiutato le cure dei sanitari e si è allontanato come se niente fosse.

L’incidente si è verificato poco prima delle 14 lungo la strada che conduce a Valeggio: il centauro ha perso il controllo della propria moto venendo sbalzato dalla sella mentre la stessa proseguiva la sua corsa fermandosi in un campo. Gli stessi automobilisti di passaggio, pensando che fosse accaduto qualcosa di veramente grave hanno allertato immediatamente 118 e carabinieri ma quando i soccorsi sono arrivati sul posto il motociclista, che nel frattempo si era rialzato, ha affermato di sentirsi benissimo e, dopo avere verificato che la moto fosse ancora integra, ha rifiutato le cure, è salito in sella e si è allontanato.