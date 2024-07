Calcio Serie B – Il Mantova aspetta Aramu. L’Alcione vuole Monachello

MANTOVA Nel mese che ci separa alla prima di campionato, il Mantova perfezionerà la condizione tra allenamenti e amichevoli, senza trascurare la Coppa Italia che costituisce il primo appuntamento ufficiale della stagione: l’esordio è fissato per sabato 3 agosto a Sassari (ore 20.30) contro la Torres; in caso di qualificazione, altro viaggio al Sud, stavolta a Lecce lunedì 12 (ore 18.30). Ma, per arrivare pronti alla prima di campionato, toccherà anche completare l’organico. In questi giorni il dt Christian Botturi è concentrato soprattutto sulle uscite di Monachello, Celesia e Bombagi. Per Monachello è arrivata la richiesta dell’Alcione, neopromosso in C: vedremo se la trattativa andrà in porto. I milanesi non disdegnano nemmeno Celesia, che piace anche a Carpi e Casertana. Calma piatta, invece, per Bombagi. Sul fronte acquisti, il colpo Mancuso ha riempito il vuoto della prima punta e tolto definitivamente Lasagna dai radar di viale Te. Per completare l’organico servono un terzino sinistro (smentito l’interessamento per Giraudo del Cittadella) e un centrocampista: in quest’ultimo ruolo l’obiettivo non dichiarato è Mattia Aramu (’95) del Genoa, ex Venezia, sicuramente un top player per la categoria. In alto mare la questione Bragantini: il ragazzo si sta allenando con la prima squadra del Verona, e l’Hellas non ha più incontrato il Mantova per parlarne. A questo punto tutto è possibile, nel bene e nel male.