Calcio mercato – Gove su Rossi e Borghi (e con Graziani è divorzio). Il Casti segue Pernigotti

MANTOVA Le strade della Governolese e di mister Graziani sono destinate a dividersi, la possibilità di rinnovo è remota e Luca Bozzini il favorito per raccoglierne il testimone. Sul fronte giocatori, la dirigenza conta invece di confermare Vincenzi e Ghirardi che, come noto, piacciono al Castiglione. Nel mirino degli aloisiani, oltre a Mambrin, è finito anche l’esterno Pernigotti (piace pure al Villafranca). Tornando ai Pirati, è duello col Marmirolo per Omoregie in partenza da Suzzara. Altri obiettivi sono Borghi ed Edo Rossi, si lavora per trattenere Bianchi corteggiato da Rullo e Suzzara.

Lo Sporting Club ha promosso Michele Boschini tecnico degli Allievi e vice di Novellini in prima squadra. Si interrompe il rapporto con due senatori della squadra, Spazzini e Coppiardi, che la società ringrazia e saluta con grande affetto. «Due ragazzi che hanno dato tantissimo al nostro club, tra i migliori visti all’opera a Goito». Confermatissimo il golden boy Ongaro, piace Mortara del San Lazzaro. Il SanLa, appunto, retrocesso in Promozione, rischia di perdere Ghirardi: potrebbe allora ripartire con Jacopetti allenatore, ma valuta pure un ulteriore declassamento in Prima e Beppe Fido in panchina. La Castellana stringe il cerchio per la punta: il favorito è Venturi (sarebbe un ritorno), Piras e Farimbella alternative di lusso. Tre carte anche per il portiere: Lancini (Sporting Brescia), Luna (ex Gove, rientrato al Brescia) e un altro 2001, Maccabiani del Prevalle.

Uno sguardo fuori provincia. Badalotti, quest’anno al Garda, dovrebbe restare a Verona, lo vogliono Nogara e Aurora Cavalponica. Grigoli tra Bedizzolese e Vighenzi, il portiere Rufo interessa a Fabbrico e Villafranca, che tratta pure Terragin.

Due pillole per chiudere: il ds del Gonzaga Paolo Marmiroli lascia dopo 40 anni nel mondo del calcio. Il Cavrianponti conferma mister Bertocchi.