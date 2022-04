Rugby Top 10 – un Viadana in emergenza tenta il colpo finale a Rovigo

VIADANA L’anticipo di questa sera vedrà il Rugby Viadana affrontare i campioni d’Italia del Rovigo allo Stadio “Battaglini”: kick off alle 19.10, con diretta su Rai Sport, per quella che sarà l’ultima partita della stagione 2021/2022 per i gialloneri. I rivieraschi scenderanno in campo con i cerotti: tanti gli assenti per infortunio, soprattutto tra gli avanti che perdono Mignucci, Caila, capitan Wagenpfeil e Casado Sandri. Sarà quindi una formazione rivisitata quella che giocherà con i Bersaglieri. Il trequarti centro Francesco Modena torna per la prima volta a Rovigo da avversario: «Per me sarà emozionante calcare il manto erboso del Battaglini da avversario. Affrontiamo una squadra in piena salute che lotterà con la voglia di intascare il bonus. Un team, quello veneto ben allenato da Coetzee, forte in mischia e già proiettato alle semifinali, con l’obiettivo di difendere lo scudetto centrato la scorsa stagione a Padova contro il Petrarca. Sarà anche l’ultima partita sulla panchina del Viadana di German Fernandez: con lui siamo cresciuti, anche se i risultati non sono stati pari alle attese e agli obiettivi di inizio torneo. Contro i rossoblù dobbiamo mostrare tutto quello che abbiamo fatto in questa stagione. E’ l’ultima partita per quest’anno: ci teniamo a far bene. Dobbiamo giocare motivati e col migliore atteggiamento per cercare di mettere il bastone fra le ruote alla mia ex squadra, che davanti al suo pubblico si esalta e trova tutti gli stimoli per fare bene». In casa Rovigo, coach Allister Coetzee analizza la sfida: «Contro il Viadana sarà l’ultima partita in casa di regular season: vogliamo finire bene e continuare positivamente per il resto della stagione. Abbiamo degli infortunati: Swanepoel, Cadorini, Andreoli, Lertora, poi Bacchetti ha un virus intestinale e Sironi ha male a una mano. Fortunatamente non sono infortuni lunghi e i giocatori torneranno disponibili per i prossimi match. Per quelli convocati sarà un’opportunità di mostrare le proprie potenzialità. Non dobbiamo sottovalutare il Viadana: è un team allenato bene e con un buon gioco».