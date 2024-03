Pallavolo Prima Divisione f – Play off: Davis agguanta la Linea Saldatura. La corazzata Porto ko a Castellucchio

Mantova Nei play off della Prima Divisione femminile, l’Immobiliare Morandini Davis Stradella ha raggiunto in vetta a quota sei la Linea Saldatura Pallavolo Mantova, avendo sconfitto al PalaBoni il sestetto del capoluogo. Nell’altra gara in programma a Castellucchio La Minciotecnica ha superato un po’ a sorpresa la Pizzeria 80 Voglia Porto che aveva dominato la stagione regolare. Un match molto combattuto che nel secondo set aveva visto la rimonta della squadra di Porto 21-25, poi il Castellucchio è tornato a dirigere le operazioni e a chiudere la sfida.

Nei play out della stessa categoria, a Rivarolo Mantovano la Rivarolese ha prevalso con estrema facilità sul Conad Geofarm Viadana.

Nei play off di Seconda Divisione si inizia stasera con la sfida Rivalta Mantovagricoltura. Lo Iad Intermedia Medole sarà in campo venerdì. E qui sono in calendario le altre due gare, Ferris Levata-Borgo Virgilio e Goito-Universal Quingentole. Tra una decina di giorni invece scatterà la Coppa Mantova di Seconda Divisione.