Appello dell’associazione Gattorandagio per assistere le gatte randagie

MANTOVA L’associazione Gattorandagio ha lanciato un appello per assistere le gatte randagie. «Come ogni primavera – si legge nel testo – è arrivata l’emergenza cuccioli anche a Mantova. Le associazioni si ritrovano a dover assistere numerose gatte randagie che hanno dato alla luce i loro piccoli che devono essere nutriti e curati sino allo svezzamento in un posto sicuro. Alle sfortunate che da sempre vivono in strada, si aggiungono quelle che una famiglia l’avevano, ma nel momento del maggiore bisogno, quando sono in attesa dei cuccioli, vengono abbandonate da gente incivile che non le ha sterilizzate. L’associazione Gattorandagio ha già accolto numerose mamme con i loro cuccioli e non hanno più posto al gattile. Anche le volontarie ospitano numerose cucciolate nelle abitazioni, non sono in grado di accudirne altre per cui lanciano un appello agli amanti degli animali, soprattutto dei gatti: aggiungete una cuccia in casa. E’ sufficiente una stanza, anche piccola che possa essere chiusa, dove ricoverare mamma gatta e i suo gattini sino allo svezzamento, quando saranno pronti per essere dati in adozione. Al cibo e alle cure veterinarie provvederà l’associazione Gattorandagio.

Chi volesse rendersi disponibile ad aiutare una gatta e i suoi micini può inviare un messaggio Whasapp ai numeri 347 7587816 o 347 9339927, oppure scrivere una email all’indirizzo: gattorandagioonlus@gmail.com».