Calcio a 5 Serie A2, play off – Il Saviatesta sfida la Samp a Genova per strappare il biglietto per i quarti

Mantova E’ tutto pronto per il match tra Sampdoria e Saviatesta (inizio ore 16), ritorno degli ottavi di finale dei play off per accedere alla Serie A. Chi passa il turno andrà a sfidare nei quarti (6 e 13 maggio) la vincente di Itria-Canosa (andata 4-6). Il Mantova, forte del 5-0 maturato domenica scorsa al NeoLù, parte ovviamente con il favore dei pronostici, ma in casa biancorossa non si fidano e anche mister Pino Milella, come ha fatto in settimana il ds Rondelli, mette i suoi sull’attenti. «Non abbiamo ancora vinto nulla – spiega -. E’ vero, arriviamo da un risultato molto positivo, ma sappiamo che la Sampdoria in casa può fare molto bene e dovremo giocare un’altra grande partita».

«Mi aspetto un avversario aggressivo fin dalle prime battute – prosegue il mister – anzi, penso che giocheranno con il portiere di movimento già dal primo tempo per metterci pressione e cercare di recuperare il prima possibile il risultato». Il probabile atteggiamento battagliero dei blucerchiati non scalfisce i dettami tattici impartiti in settimana. «Abbiamo preparato questa gara al meglio, esattamente come all’andata. Cercheremo di fare la nostra partita, consapevoli che dovremo sbagliare il meno possibile». Non ci sarà Misael, giocatore fondamentale nello scacchiere virgiliano, espulso proprio durante il match d’andata. «Per noi è sicuramente una grave perdita, ma la rosa per fortuna è lunga e sapremo sopperire a questa assenza». Nessuna preferenza, invece, per la possibile avversaria ai quarti. «Pensiamo solo alla Sampdoria» dice categorico Milella, che cerca quindi di trasmettere ai suoi la stessa carica di domenica scorsa per proseguire il cammino nei play off. Un percorso che comporterà un dispendio importante di energie fisiche e mentali, ma il Saviatesta dispone di giocatori di grande esperienza a partire da bomber Cabeca, grande protagonista nel match d’andata insieme a Donin e Fior. Il Mantova deve completare l’opera per mettere il primo, importante mattoncino e proseguire così la cavalcata verso la Serie A.