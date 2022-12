Arrestato per spaccio di droga, divieto di dimora al pusher

MANTOVA Era stato beccato dalla Polizia in possesso di un paio di dosi di cocaina e poco meno di un etto di hashish. A finire in manette, venerdì scorso nei pressi di piazzale Mondadori in città, un 34enne cittadino ghanese senza fissa dimora arrestato dalla Squadra Mobile della questura di Mantova con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti lo avevano infatti bloccato nelle vicinanze dell’Esselunga Superstore, perquisendolo e sequestrandogli poco più di due grammi di cocaina suddivisi in dosi e circa 80 grammi di hashish, probabile residuo di un panetto da circa 100 grammi già intaccato. L’uomo, dopo tre giorni in carcere, è quindi comparso ieri mattina innanzi al giudice per le indagini preliminari Arianna Busato per l’udienza di convalida dell’arresto. Concluso l’interrogatorio, il Gip ha dunque convalidato l’arresto dello straniero disponendo contestualmente nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora a Mantova. L’operazione che aveva portato all’arresto del giovane pusher rientrava in una più ampia ed articolata attività preventiva disposta dal questore Giannina Roatta, che aveva intensificato il controllo delle aree cittadine maggiormente esposte a fenomeni di criminalità predatoria e spaccio di stupefacenti.