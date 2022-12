Un body biancorosso per ogni nuovo nato

MANTOVA Primi anni di vita, già a tinte biancorosse: allo scopo di stimolare la passione verso la squadra locale, il Mantova 1911 rivolge con la collaborazione dell’ASST di Mantova uno sguardo alle famiglie e alle generazioni future.

‘Baby biancorossi’ è l’iniziativa ideata dal club di Viale Te che prevede la consegna di un piccolo omaggio, un body personalizzato coi colori della formazione virgiliana, a ogni bimbo nato a Mantova nel 2023, a partire dal primo gennaio. Un augurio per l’anno a venire.

Ad aprire la conferenza stampa di presentazione del progetto, il direttore generale dell’ASST Mara Azzi: “La nostra azienda, i nostri ospedali sono aperti alla comunità locale. Ritengo importante lo scambio tra gli operatori e i cittadini e abbiamo realizzato vari progetti per avvicinare la cittadinanza ai luoghi di cura. Questo è l’ennesimo esempio”.

A sottolineare l’importanza di una connessione sempre più stretta col territorio, il presidente del Mantova Filippo Piccoli: “Teniamo in particolar modo alla costruzione di un solido legame con la popolazione locale e quest’iniziativa, che prende il via ufficiale nel 2023, dimostra attenzione per i più piccoli, che rappresentano il futuro della città virgiliana. L’auspicio è di dare un segnale per crescere con principi sani quali la lealtà, il rispetto della persona e delle regole che caratterizzano lo sport”.

In chiusura, l’intervento del direttore del Dipartimento Materno-Infantile dell’Asst Valeria Fasolato: “Accogliamo con entusiasmo questa donazione, come tutte le iniziative che ci fanno sentire l’abbraccio di Mantova. Le famiglie dei nostri bimbi saranno liete di portare i colori della squadra mantovana”.

I body saranno destinati ai due punti di nascita di Asst: la Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale di Mantova e quella di Borgo Mantovano. Complessivamente, in un mese sono circa 180 i bimbi nati nei due presidi, 1.950 nel corso dell’anno.