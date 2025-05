Arriva l’antenna sul San Lorenzo

MANTOVA Sono iniziate ieri le operazioni per installare un nuovo impianto di ripetizione per la telefonia mobile sui tetti dell’Grand Hotel San Lorenzo. I lavori in capo alla ditta Viviani di Campitello termineranno oggi, con proseguimento domani, e parziale occupazione dei mezzi elevatori in via Goito. Il tutto in adempimento di una concessione prevista dal nuovo piano comunale che regolamenta le stazioni ripetitrici dei vari gestori anche in base alle richieste dei gestori.

Come noto, su tale programmazione si erano espressi negativamente numerosi soggetti sia politici che di residenti interessati alle nuove installazioni. Nel caso dell’antenna sul San Lorenzo, peraltro, il gestore ha dovuto anche superare contrarietà da parte della commissione paesaggistica, che ne aveva bocciato la presenza invasiva.

Nessun problema invece sembrerebbe produrre il ripetitore sul versante della salute pubblica e dell’inquinamento elettromagnetico. «In base al piano elaborato e approvato dal Comune – spiega l’assessore all’ambiente Andrea Murari – risulta che sul versante della salute non ci sono criticità. Il rilievo paesaggistico sollevato dalla commissione è stato respinto dal Tar, e comunque l’antenna risulta conforme e ampiamente al di sotto dei limiti di legge e quindi sicura».