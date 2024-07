Calcio Prima Categoria – Il Porto e mister Fantini vanno a caccia: “Solidità ed esperienza per vincere”

PORTO MANTOVANO Dopo il deludente settimo posto conquistato nell’ultimo campionato di Prima Categoria, il Porto vuole tornare a recitare un ruolo da protagonista nella prossima stagione. Parola di mister Marco Fantini. «Vogliamo migliorarci – ribadisce il tecnico -. Mercato? Non mi faccio mai grossi problemi sugli acquisti e le cessioni, ci pensa la società. Alcuni hanno smesso per questioni personali, altri hanno intrapreso nuove strade. Ci sta di cambiare ambiente durante la propria carriera. E’ un mercato difficile, i giocatori ormai hanno determinate pretese, ma io sono contento dell’operato della società. Sono arrivati Ruffo, Tornieri, Mortara, Taffuro, Di Benedetto, Alberini e Bourgana. Siamo in attesa di capire se ci sono altre possibilità perché mancano ancora un centrocampista (l’obiettivo è Garutti, ndr) e un attaccante». I biancoblù hanno cambiato pelle. «Non saranno più con noi – spiega il mister – Turci, Tomassetti, Steccanella, Beggi, Benincà, Croci e Ndiaye, che hanno scelto altri progetti o dovuto lasciare per motivi di lavoro». «Mi aspetto una squadra con grande umiltà – prosegue l’allenatore – sarà un campionato complicato, in cui le corazzate come Poggese, Sporting, Serenissima e Villimpentese lotteranno per vincere. Dal canto nostro, proveremo a lottare con loro per migliorare il settimo posto dello scorso anno. Da dove ripartire? Direi dalla solidità della società; dalla fiducia nei ragazzi e dal giusto mix tra giovani ed esperti». L’obiettivo, però, è sempre quello. «Siamo dilettanti, per cui la prima cosa da fare è cercare di divertirsi giocando a calcio. Chiaro che per chi gioca in uno sport competitivo come il nostro, l’obiettivo è vincere la domenica. Ma se alla base c’è il divertimento e lo stare bene assieme, tutto il resto verrà da sè». «Al momento – prosegue Fantini – stiamo ultimando gli incontri col preparatore atletico, ma non abbiamo ancora deciso una data ufficiale di inizio ritiro. Credo sarà come lo scorso anno, intorno alla metà di agosto».

Tante novità in rosa, dunque, ma è mister Fantini il punto cardine del “nuovo” Porto. «Sono contento della fiducia che la società mi ha dato. Ringrazio il presidente Allegri, il ds Cominotti e il dg Fusaro per l’opportunità. E voglio spezzare una lancia in favore dei ragazzi per la predisposizione che hanno avuto. Si può sempre fare meglio, per questo mi aspetto di più da tutti, partendo da me ovviamente». «Speriamo di arrivare ai play off – conclude Marco – voglio un Porto in grado di lottare per le prime 5-6 posizioni».