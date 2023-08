L’ing. Nicola Galli è il nuovo direttore di Agire

MANTOVA La società in-house della Provincia di Mantova per l’efficienza energetica e le rinnovabili ha un nuovo direttore. Dopo la recente nomina dell’arch. Nicola Sodano come amministratore unico, si è proceduto all’assunzione dell’ing. Nicola Galli – mantovano, classe 1977 – che torna in Agire dopo l’importante esperienza in Gruppo Finservice come operations manager energia e sostenibilità.

Galli conosce dunque bene l’Agenzia, per la quale dal 2006 al 2015 ha seguito la gestione di progetti europei in tema di efficienza energetica delle imprese e delle reti e di utilizzo delle fonti rinnovabili, assieme ad attività di formazione e certificazione energetica degli edifici, contribuendo alla redazione e all’aggiornamento del Programma Energetico della Provincia. Laureato in Ingegneria Meccanica – indirizzo Energia – presso l’Università di Bologna, ha all’attivo un notevole curriculum: docente di recupero edilizio e riqualificazione energetica degli edifici nella facoltà di Architettura presso il Polo territoriale di Mantova del Politecnico, ha tenuto corsi di Energy management e Certificazione energetica per Regione Lombardia e gli Ordini degli Ingegneri lombardi. Ha maturato esperienze in Italia (Enertec Como) e all’estero (in Cina, come ingegnere di produzione e responsabile di stabilimento per Lavorwash, nel Regno Unito per la Lancing Linde di Basingstoke e a Bruxelles come valutatore di progetti europei).

“L’ing. Galli ha l’esperienza, le competenze e la passione in grado di rilanciare l’azione di Agire, che ha ambiti di intervento diversificati ma una mission precisa” ha commentato Sodano. “La salvaguardia dell’ambiente, i cambiamenti climatici, la dipendenza energetica del sistema Italia impongono un uso intelligente, efficiente ed etico delle risorse. Si tratta di consolidare nella provincia di Mantova un grande progetto pubblico-privato, già in corso, in grado di rendere il nostro territorio un modello di eccellenza in tema di energia green”.

Agire ha oggi in concessione la gestione delle ispezioni agli impianti termici in tutta la provincia di Mantova, capoluogo incluso; effettua analisi e previsioni strategiche riguardanti il Sistema Energetico Locale; promuove la diagnosi energetica sui patrimoni edilizi pubblici; gestisce uno sportello informativo in tema di efficienza energetica e fonti rinnovabili; ricerca opportunità e finanziamenti nazionali e comunitari per la progettazione e l’utilizzo di nuove tecnologie a basso impatto ambientale; progetta campagne di sensibilizzazione, iniziative “educational” in ambito scolastico oltre a fiere, convegni e seminari.