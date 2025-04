Auto fuori strada abbatte un palo della luce in Lungolago Mincio

MANTOVA Il conducente ha perso il controllo della sua auto che dopo avere abbattuto un palo della luce è finita nella scarpata fermandosi a poca distanza dalla riva del lago di Mezzo. E’ successo intorno alle 3.15 di oggi in viale Mincio, dove sono intervenute le ambulanze del 118 e i mezzi dei vigili del fuoco che hanno liberato dalle lamiere le due persone a bordo, un 27enne e un 36enne entrambi stranieri, che sono stati poi portati in ospedale a Mantova in codice giallo (media gravità). Il conducente è stato sottoposto ad alcol-test.