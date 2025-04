Rissa fra tunisini in zona Porta Pradella, interviene la Locale

MANTOVA Zona Stazione Fs, nel circondario di Porta Pradella, ancora al centro dell’attenzione per il verificarsi di azioni violente che vedono protagonisti due stranieri, necessitando dell’intervento della Polizia locale intervenuta sul posto proprio mentre gli agenti svolgevano un’azione di pattuglia. Insomma, ancóra un fatto violento nella zona di Porta Pradella, questa volta in via Bettinelli, la strada che dalla zona dell’Esselunga conduce alla stazione ferroviaria di Mantova. Nel primo pomeriggio di ieri – erano da poco passate le 15.30 – è stato segnalato un litigio tra due cittadini tunisini, un 23enne e un 19enne.

Il pronto intervento della pattuglia della Polizia Locale che staziona ogni giorno nei pressi del supermercato di piazzale Mondadori ha fatto sì che gli animi non si surriscaldassero ulteriormente, sedando la lite che stava assumendo toni sempre più plateali. Per il momento non sono state segnalate lesioni da parte delle due persone coinvolte; tantomeno sono state sporte denunce.

I due protagonisti della colluttazione sono stati comunque portati al Comando della Locale in viale Fiume per l’identificazione.

Del fatto è stato sUbito messo al corrente anche l’assessore comunale delegato alla sicurezza, Iacopo Rebecchi, che ha commentato: «La Polizia Locale è intervenuta subito, grazie al presidio fisso che l’amministrazione ha voluto in zona Esselunga. Questo intervento tempestivo ha evitato che la lite degenerasse. Il nostro indirizzo è chiaro: non molliamo la presa su chi frequenta alcune aree della città per delinquere o creare disagio. Mantova non deve essere terreno fertile per chi non rispetta le regole».