Incidenti: mattinata di caos in A22. Sei Km di coda fra Mantova Sud e Nord, altri due Km di coda tra Nogarole e Mantova Nord

MANTOVA Incidente con tre auto coinvolte intorno alle 10.30 di oggi 22 aprile, al chilometro 254 Nord dell’A22 tra Mantova Sud e Mantova Nord. L’ingresso di Mantova Sud in direzione Brennero è stato chiuso per permettere ai mezzi di soccorso di intervenire in sicurezza. Sul posto elisoccorso, vigili del fuoco e Polizia Stradale di Verona Sud. Tra le persone coinvolte cene sarebbe almeno una in gravi condizioni. Segnalati sei chilometri di coda in direzione Nord già alle 10.30, quando l’intervento era quasi risolto e la riapertura del casello di Mantova Sud data per imminente. Nel frattempo in corsia Sud tra i caselli di Nogarole Rocca e Mantova Nord un tamponamento che ha causato un incolonnamento di circa due chilometri alle 11.27 secondo il sito di Autostrada del Brennero.