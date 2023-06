Ora pasti caldi e interni alla Zanetti Cominelli

CASTIGLIONE – Giornata di festa alla Zanetti-Cominelli. Nella Rsa infatti ieri è stata inaugurata la nuova cucina interna che garantirà pasti caldi con tempistiche adeguate per ospiti e personale sanitario e non della struttura.

Prima del taglio del nastro, alla presenza di molte autorità civili, militari e religiose, le parole del presidente della Fondazione Alessandro Perdomini: «Un sentito ringraziamento da parte mia per la Fondazione San Pellegrino e per la Fondazione Comunità Mantovana. Il servizio di cucina internalizzato è già attivo da settembre 2022. È molto apprezzato dal punto di vista qualitativo e quantitativo e di questo ovviamente siamo orgogliosi. Solo ora abbiamo deciso di comunicarlo alla comunità perché abbiamo atteso il provvedimento dell’Oms con la cancellazione dello stato mondiale di pandemia e soprattutto abbiamo sempre voluto tenere un atteggiamento di prudenza e di rispetto dei protocolli a tutela delle nostre persone fragili con l’eliminazione di possibili criticità interferenziali con la struttura».

L’ex assessore comunale, alla guida della Zanetti-Cominelli dal 2019, poi ha annunciato importanti novità: «Riteniamo fondamentale porre al centro del nostro progetto la persona, la sua cura, il suo benessere. Riguardo ai multi-servizi, le nostre unità di offerta per la disabilità lavorano in un’ottica di filiera che si è sviluppata sempre di più grazie ad attività che sono risorse e risposte a specifici bisogni, in aiuto a persone con fragilità e alle loro famiglie. Per questo è operativo il servizio interno di lavanderia ed entro fine anno apriremo anche il centro diurno».

A seguire l’intervento del sindaco Enrico Volpi: «Accogliamo con soddisfazione questa nuova cucina che non rappresenta solo il luogo dove si preparano pasti caldi per la Rsa, ma è testimonianza di un atto di responsabilità e di voglia di migliorarsi sempre e di cercare di dare di più. Un grande plauso a nome di tutta la città a chi si prodiga ogni giorno all’interno di questa struttura».