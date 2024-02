Calcio Serie C: Inarrestabile Mantova: 3-1 alla Pro Patria . Il Padova resta a -8

MANTOVA Altro successo per il Mantova che dopo l’Alessandria, batte 3-1 la Pro Patria, dominando in lungo ed in largo. Decidono le reti di Bragantini all’11’, Fiori al 37′ e Radaelli al 69′, mentre per gli ospiti ha messo a segno il gol della bandiera Pitou all’81’. Nell’altra gara il Padova ha vinto 1-0 sulla Pro Sesto, quindi il vantaggio dei virgiliani resta di 8 punti. il Mantova tornerà in campo domenica prossima a Novara (ore 16.15).

Buonasera dallo stadio Danilo Martelli. Dopo quelle con Triestina e Alessandria, il Mantova contro la Pro Patria va a caccia della terza vittoria consecutiva per consolidare il primato e tenere a distanza il Padova (che affronta in casa la Pro Sesto). Due assenze per mister Possanzini, entrambe in difesa: lo squalificato Redolfi e l’infortunato Cavalli. Martelli sold out: i biglietti per curve e tribune sono andati esauriti in pochi giorni. Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale. Restate connessi!

MANTOVA-PRO PATRIA 3-1

MANTOVA (4-3-3): Festa; Radaelli, De Maio, Brignani, Celesia (58′ Bani); Muroni (72′ Wieser), Trimboli, Bragantini (72′ Giacomelli); Galuppini, Mensah (78′ Monachello), Fiori (72′ Bombagi). A disp.: Sonzogni, Burrai, Debenedetti, Fedel, Napoli, Panizzi, Argint, Maggioni. All.: Possanzini.

PRO PATRIA (3-4-2-1): Mangano; Minelli, Fietta, Moretti; G. Renault (53′ Piran), Bertoni (67′ Ferri), Mallamo (88′ Nicco), Ndrecka; Stanzani (88′ Citterio), Marano (66′ Pitou); Curatolo. A disp.: Rovida, Bashi, Parker, Ghioldi, C. Renault, Somma. All.: Colombo.

ARBITRO: Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa (assistenti: Brunozzi di Foligno e Nigri di Trieste)

RETI: 11′ Bragantini, 37′ Fiori, 69′ Radaelli, 81′ Pitou.

NOTE: Ammoniti: Brignani, Mensah, Moretti, Bertoni, Festa. Calci d’angolo: 2-3. Recupero: 1′ + 5′.

Secondo tempo

95′ Finisce qui.

92′ Paratona di Festa su conclusione dal limite di Pitou.

90′ Contropiede del Mantova con Bombagi che viene anticipato dal difensore. Nel frattempo l’arbitro assegna 5′ di recupero.

89′ Ammonito Festa per perdita di tempo.

83′ Mantova che sta rischiano grosso: virgiliani che hanno abbassato i giri motore e gli ospiti ne stanno approfittando.

81′ Accorciano le distanze gli ospiti con Pitou che batte Festa con un diagonale preciso.

78′ Standing ovation anche per Mensah che lascia il posto a Monachello.

74′ Nel frattempo spettacolo in Curva Te con coreografie e striscioni che spingono i biancorossi.

72′ Triplo cambio per Possanzini: dentro Bombagi, Giacomelli e Wieser al posto degli applauditissimi Fiori, Bragantini e Muroni.

69′ GOLLL DEL MANTOVAAA!!!!!!!!!!! Splendida azione in velocità: Trimboli dentro per Fiori che dalla sinistra mette al centro per Radaelli che tutto solo appoggia in rete.

63′ Nel frattempo giunge la notizia del vantaggio del Padova sulla Pro Sesto (1-0).

62′ Cross di Radaelli e colpo di testa di Bragantini che però colpisce male e manda alto.

58′ Primo cambio per il Mantova: esce l’ottimo Celesia, entra Bani.

58′ Punizione di Galuppini, cross sul secondo palo per il colpo di testa di De Maio, palla fuori.

55′ Punizione di Stanzani: la palla supera la barriera ma termina alta.

53′ Prima sostituzione del match: Piran rileva l’acciaccato Renault.

47′ Il Mantova riprende col possesso palla.

Tutto pronto per la ripresa del gioco. Non ci sono cambi.

Primo tempo

45′ + 1′ Aggiornamento dall’Euganeo di Padova: 0-0 all’intervallo.

45′ + 1′ L’arbitro manda tutti negli spogliatoi, Mantova meritatamente in vantaggio 2-0. A tra poco per la ripresa.

45′ Un minuto di recupero.

41′ Prima vera occasione per la Pro Patria con una debole girata di testa di Mallamo che fa il solletico a Festa.

40′ Grande opportunità per il tris! Galuppini allarga per Fiori che angola troppo la conclusione e la palla finisce fuori.

37′ RADDOPPIO DEL MANTOVAAAAAAAAAAAAA!!!!!! Ancora un tiro dalla lunga distanza, stavolta di Fiori, che dalla sinistra mira il palo opposto e infila Mangano.

32′ Pallino del gioco sempre nelle mani del Mantova.

25′ Ammoniti anche Mensah e Moretti per reciproche scorrettezze.

24′ Primo cartellino giallo del match: è per Brignani, autore di un fallo a centrocampo.

22′ Il Mantova spinge alla ricerca del raddoppio. Nessuna reazione dalla Pro Patria.

15′ Gran botta di Bragantini, leggermente deviato da un difensore bustocco in angolo.

15′ Il Mantova, ringalluzzito dal gol, ha il pieno controllo della partita.

13′ Rasoterra di Fiori dai 30 metri, palla a lato di pochissimo.

11′ GOOOOOOOOOOOOLL DEL MANTOVAAAAAAAA!!!!!!! Splendido tiro a giro di Bragantini dal limite dell’area che non lascia scampo a Mangano.

9′ La Pro Patria si affaccia per la prima volta dalle parti di Festa, ma la conclusione di Stanzani viene murata da Brignani.

5′ Ritmi molto bassi in questi primi minuti. La Pro Patria è rintanata nella propria metacampo, il Mantova aspetta ad affondare il colpo.

La Pro Patria batte il calcio d’inizio. Il Mantova attaccherà verso la Cisa. Si comincia.

Pre-gara

Minuto di raccoglimento in memoria delle vittime dell’incidente al cantiere di Firenze.

Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo. Mantova in maglia bianca con banda rossa, Pro Patria in nero. Come sempre, i ragazzi di Possanzini vanno a raccogliere l’applauso della curva Te.

Prima da titolare per De Maio, che sostituisce lo squalificato Redolfi. A centrocampo rientra Trimboli, mentre parte ancora dalla panchina l’acciaccato Burrai. In avanti si rivede il tridente Galuppini-Mensah-Fiori.

Squadre in campo per il riscaldamento. Il Martelli si sta riempiendo, sono attesi circa 7mila spettatori. Temperatura di 13 gradi, terreno di gioco in perfette condizioni.