Rc Auto, nuova impennata delle tariffe. Mantova al quarto posto per aumenti

MANTOVA La spesa per assicurare un’auto continua a crescere, con un’impennata dei prezzi delle Rc Auto, le polizze che proteggono i proprietari di veicoli dai rischi legati alla circolazione stradale. Secondo i dati forniti dall’Ivass, l’Autorità di vigilanza del settore assicurativo, il costo medio per i contratti stipulati a gennaio 2024 si attesta a 389 euro, registrando un aumento del +7,5% su base annua in termini nominali, sebbene in una leggera decelerazione rispetto al +7,9% osservato a dicembre. In termini reali, l’incremento complessivo ammonta al +6,7%. La nostra provincia sotto questo aspetto la variazione è ben al di sopra della media nazionale. Mantova è infatti al quarto posto tra le province italiane per quel che riguarda l’aumento del prezzo delle polizze tra il gennaio 2023 e il gennaio 2024 è stato del 9,60% su un premio medio di 336,152 euro. L’incremento delle tariffe Rc Auto ha portato a una maxi stangata da circa 877 milioni di euro l’anno per gli automobilisti italiani, secondo quanto riportato dal Codacons. Come indicato dall’Ivass, i prezzi medi rimangono, tuttavia, ancora inferiori al periodo prepandemico. A gennaio 2019, ricorda l’istituto, erano pari a 406 euro. Questi aumenti “contenuti” (si fa per dire) hanno fatto scendere in campo le associazioni dei consumatori, che ritengono che gli aumenti delle tariffe siano del tutto ingiustificati, «considerato che non si assiste ad un analogo incremento dell’incidentalità in Italia – afferma il presidente del Codacons Carlo Rienzi –. Il governo Meloni deve intervenire per limitare lo strapotere delle imprese assicuratrici e frenare l’escalation delle tariffe». Gli fa eco Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, affermando che, nonostante un rallentamento rispetto al picco del 7,9% registrato a dicembre 2023, il recente aumento è ancora considerevole e ingiustificato. Ogni città ha variazioni e premi diversi: prendendo come periodo da gennaio 2023 a gennaio 2024, le province di Alessandria, Lecco, Vercelli e Biella sono quelle che sono aumentate di più, con una variazione annua del 10%, indicando un aumento significativo nei premi assicurativi. Milano si posiziona al secondo posto con un premio medio di 375,506 euro e una variazione annua del 9,9%. Roma, insieme a Barletta-Andria-Trani, Belluno e Novara, condivide il terzo posto con una variazione annua del 9,80%. Mantova si colloca al quarto posto con una variazione annua del 9,60%.